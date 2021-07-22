內地加強監管網上直播　禁16歲以下未成年人出鏡

為營造未成年人良好上網環境，解決網絡生態突出問題，中央網信辦在周四（22日）宣布啟動「清朗‧暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。其中特別提到，嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播。

中央網信辦指出，近期快手、騰訊QQ、淘寶等平台出現傳播兒童軟色情表情包、未成年人性暗示短片等問題，網信部門已依法約談有關平台的負責人，並責令其限期整改，要求全面清理處置相關違法違規訊息和帳號，並對平台實施罰款處罰。

根據通報，今次專項行動聚焦在7大網絡危害未成年人身心健康的問題，包括直播、短影音平台涉及未成年人問題，未成年人線上教育平台問題，兒童不良動漫畫作品問題，論壇社區危害未成年人問題，網絡「飯圈」亂象，不良社交行為和不良文化問題，防沉迷系統和「青少年模式」效能發揮不足問題。

通報強調，嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，嚴肅查處炒作「網紅兒童」行為，禁止誘導未成年人打賞行為，防止炫富拜金、奢靡享樂等對未成年人造成不良導向的形象。同時，要全面清理在線課程中色情低俗、血腥暴力等內容；堅決清理散布暴力血腥、情節色情低俗，以及其他易引發未成年人模仿的危險行為等問題的兒童動漫動畫作品。