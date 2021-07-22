中山全市大規模檢測　市民非必要不得離開

在江蘇南京市出現新一波本土新冠疫情之際，廣東中山市周四（22日）發現一宗無症狀感染者個案，患者此前曾前往南京市及無錫市。至晚上9時許，中山市政府宣布全市周五（23日）凌晨起開展大規模核酸檢測，市民非必要不得離開該市及不得出省。

中山市政府周四公布，衞健部門當日排查出一名無症狀感染者，23歲郭姓女患者在本月15日乘飛機去南京，至周一（19日）回到珠海金灣機場後，轉乘動車回中山市。郭女是火炬開發區中山健康基地某公司員工，住在公司的單人宿舍。周三（21日）到醫院檢測後，於翌日證實受感染，目前已至轉至醫院隔離治療。當局目前已經排查出435名密切接觸者，並根據患者活動區域落實管控措施。

至晚上，政府再宣布全市需展開大規模核酸檢測，自周五凌晨零時起，對通過中山轄區內鐵路、公路、客運碼頭等交通場所離開中山市的旅客（不含外地中轉旅客），需憑粵康碼綠碼、並持有48小時內核酸檢測無感染證明。

另要求地方部門精準實施分級分類管控措施，減少人員聚集，停止非必要聚集活動。火炬開發區範圍內娛樂場所、室內文化體育場所、批發市場等一律停業，餐飲場所禁止堂食，部分通道實施交通管制，重點區域人員足不出戶。