夫婦早上擺檔夜間盜墓　單月挖逾百墳墓獲利4000人民幣

浙江省台州市仙居縣一對夫婦，日間擺檔售賣早餐，晚上竟偷挖墓地，1個月挖了100多座，非法獲利4,000多元（約4,882港元）。周四（22日）據當地警方表示，高姓丈夫因涉嫌盜竊被批捕，其懷有8個月身孕的易姓妻子則取保候審。

今年5月上旬，仙居縣公安局轄區派出所陸續接到村民反映，稱家裏老人的生墳（即預備的墓地，未下葬）被偷挖。警方經查發現，每個鄉鎮都有生墳被挖，墳裏所放的少量金錢被盜，初步判斷為多人犯案，且很可能是有前科的人所為。不久後，安洲街道某村民報警稱，看見1名男子在村里的墓地徘徊，上去詢問對拔腿就跑。警方其後查看閉路電視畫面發現一可疑車輛，車主高某於2019年曾因盜墓獲刑。警員隨後在永康市一家銀行門外逮獲高某和易某，追回部分被盜財物。

據指，37歲的高某是江西人，他去年出獄後與易某在永康經營流動早餐檔，收入有限，每月又要償還2,000多元（約4,882港元）的汽車貸款。今年5月，眼看妻子臨盤在即，高某決定重操故業。他得知仙居縣農村有給活人立生墳的習俗，並會在墳裏放置18元至108元（約22至132港元）的零錢，於是在早上收檔後開車到仙居挖墳。易某亦不顧懷有身孕，跟隨高某一同作案。據指，兩人一日內最多跑了8座山挖墓。