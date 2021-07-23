內地教育部公布3大措施　改善低齡犯罪問題

為改善低齡人士犯罪問題，內地教育部周三（21日）發布《關於政協第十三屆全國委員會第四次會議第3946號（教育類362號）提案答覆的函》（下稱《答覆函》），公布教育部上周一（12日）答覆全國政協委員提出的《關於進一步完善中小學法治教育課程，防止違法犯罪低齡化的提案》之具體內容，提出三大將實踐在中小學的措施。

《答覆函》指出，為表示對違法犯罪低齡化現象的高度重視，部門將加大對青少年法治教育的力度。首先，將進一步完善中小學法治教育課程教材，增強系統性和針對性；第二，將依託國家教材建設重點研究基地，建立教材資源庫，支持課程教材建設和教學改革；第三，將加強教師培訓和教學研究，努力提高法治教育教學質量水準。

公布發出後，網民紛紛表示支持，認學校應該開設法治及德育教育課，從小教導學生正面的價值觀。另有網民認為，低齡犯罪問題跟家長的教育方式有更大關係：「父母未能管教好是主因，父母們都說忙管不過來沒辦法。有句話說錢能解決的事都不叫事，而孩子的成長就不是光有錢就能解決的事很多人卻不明白。都知道上樑不正下樑歪，卻都認為自己的樑是正的。」