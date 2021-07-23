中國反對世衞第二階新冠溯源計劃　美國斥不負責任

中國周四（22日）反對世界衞生組織提出的新冠病毒溯源第二階段計劃，美國白宮發言人同日批評中方此舉不負責任且危險，並敦促中國提供關鍵資料及樣本，以避免再次出現疫情。

普薩基周四在媒體簡報會上指摘中國的立場不負責任且危險，美方深感失望。她重申，美國支持世衞的第二階段溯源計劃，形容計劃是以科學為基礎、由專家主導，且透明並不受外界干預。

普薩基指出，世衞的第一階段調查並未從中國取得美方認為需要的數據資料，又稱不是只有美國呼籲應展開第二階段溯源計畫，美方夥伴、國際社會及多邊組織也作出類似呼籲。她強調，美國持續敦促中國提供必要數據及樣本，這些資料相當關鍵，能讓外界了解如何避免下場疫情的發生。她說：「這攸關未來拯救生命，現在不是阻撓的時候。」

對於世衞提出的新冠病毒溯源第二階段計劃，中國國家衞生健康委副主任曾益新周四表示，中國不接受不尊重常識的溯源計劃。曾益新指世衞的計劃，將中國違反實驗室規則造成病毒洩漏作為研究重點之一，認為此舉反映出對常識的不尊重和對科學的傲慢態度，中國不會接受。他強調世衞專家組之前在實地考察後，得出病毒極不可能起源於實驗的結論，應該尊重這個結論，而第二階段的調查應在這個基礎上延伸，尤其已經有了明確結論的部分，不應重複再調查。