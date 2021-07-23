深圳海關加強打擊「洋垃圾」　上半年查獲共1971噸

廣東深圳海關周四（22日）公布，今年上半年當局已查獲共計1,971.71噸「洋垃圾」。相關案件數量與去年相比大幅增長，海關緝私部門共對涉及「洋垃圾」走私案件刑事立案11宗，查證廢塑膠以及其他固體廢物576.18噸。

深圳海關指出，上半年的案件中以偽報瞞報、夾藏方式非法進境的案件為主，共達到69宗、407噸，分別比去年增長25%、78%。其中在今年5月，深圳皇崗海關查獲徐州某公司申報為「環氧聚酯粉末塗料」的貨物，但經取樣送檢及鑑定，該批貨物為廢棄塗料，共13.5噸，屬於國家禁止進口的固體廢物。

此外，深圳海關近日通過稽查作業查獲一宗「液晶顯示板」固體廢物案，涉案貨物多達47萬個，申報貨值達261.32萬元人民幣（約313.58萬港元）。惟經專業機構的鑑定報告，該批樣品「液晶顯示板」無驅動電路、無背光模組，鑑定樣品為液晶顯示玻璃，且外觀存在污漬、玻璃破損等情況。

當局表示，海關稽核查部門自今年開展「攻堅21」行動，重點關注進口再生金屬、再生原料等新型風險的「洋垃圾」，同時梳理重點商品和企業。單在上半年共稽查25間企業，當中查獲5間企業進口固體廢物共計988.53噸。