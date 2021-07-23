新鄉暴雨河道決堤　大貨車直駛入河無助堵洪

河南暴雨未停，多地持續發布暴雨紅色預警。其中新鄉市自上周六（17日）上午8時至周四（22日）上午6時，最大持續降雨量達907毫米，是當地歷來最強。暴雨下多條村莊被淹，有學校地下室倒塌致學生受困。衞河等多條河道決堤，有人直接將車開進河中圖阻洪水入村不果。暴雨造成新鄉58個鄉鎮逾77萬人受災，農作物受災面積逾8.1萬公頃。

內媒周五（23日）報道，衞河新鄉和鶴壁段均已決堤，儘管已填入數車石頭甚至多輛大貨車，仍未能堵住洪水。當日清晨5時，臨近衞河的浚縣新鎮洩洪，居民撤離，目前下游的小河急需鋼筋焊成籠子堵塞缺口。衞河決堤後，附近村莊水位不斷上升，目前共產主義渠、衞河沿岸、衞輝、大塊、輝縣、鳳泉區耿黃鎮等紛紛告急。

京港澳高速新鄉衞輝段周四出現洪水，淹沒了大片農田。鄰近公路的村莊黃莊被洪水圍困，村民走上公路撤離。有村民表示，洪水從西和北面湧入屋裏，深及腰部。有村民更以櫃當船，將老人和孩子送走。

在新鄉市鳳泉區大塊鎮，由於地勢低及上游洩洪等原因，鎮上多條村莊被水淹浸，令救援物資難以送達。有工作人員稱，村莊已停電以確保安全。周四下午大塊鎮秀才村村民小梁表示，村裏水深達兩米，除斷電外，亦出現缺乏食物、飲用水和手機信號弱等情況。距離秀才村1.3公里的石莊村，周四傍晚水、電、天然氣均停了，有村民爬上屋頂待救。

新鄉一間大學綜合樓地下室周三（21日）晚上約11時半倒塌，約100名學生被困。青島紅十字會搜救隊前往現場，但因沿路部分地方水深及腰，最後由村民開剷泥車用剷斗將橡皮艇和隊員送到現場。經評估，建築物結構整體仍穩固，不存在繼續倒塌的可能，救援隊於是安排稍後時間疏散學生。