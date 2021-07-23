颱風煙花逼近台灣　新竹縣部分學校停課

颱風煙花逐漸靠近台灣，周五（23日）清晨位於台北東南偏東約440公里海域上空，暴風圈擴大，正向西北偏北移動，速度有所加快，風力亦增強。台中央氣象局表示，不排除周五下午發出陸上颱風警報，煙花料當晚至周六早上最接近台灣。新竹縣政府宣布，部分學校停課。

受煙花外圍環流影響，台灣中部以北地區或出現短時間暴雨。在周三（21日）至周五清晨，新竹縣外坪五指錄得371毫米雨量，桃園市石門後池錄得275毫米，台北市大屯國小亦錄得227毫米。氣象局於基隆市、新竹市、台中市發布大雨特報，並在台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布豪雨特報。當局表示，周五雨勢會愈來愈明顯，而各地高溫大約介乎攝氏30至34度。

氣象局預測，煙花周六會通過台灣北部及東北部海域，其後逐漸遠離，朝福建、浙江一帶登陸。台灣天氣屆時仍然不穩，但整體降雨將漸緩，有陣雨或雷雨，其中中部以北、東北部地區及南部山區降雨較明顯，局部地區可能下暴雨。煙花料於周日至下周四（25至29日）向西北移動，對台影響逐漸消失。