美媒記者首採訪烏魯木齊看守所　料可關上萬囚犯

美媒記者今年4月獲中國當局安排，前往新疆烏魯木齊市第三看守所採訪，是首次有西方媒體獲此安排。報道指，該看守所佔地面積相當於兩個梵蒂岡，是中國甚至全球最大的拘留中心，又稱該處曾為再教育營；惟官方否認。

美聯社周四（22日）刊出這次採訪的報道，記者在中方官員沒陪同下進入位於新疆達坂城區的烏魯木齊市第三看守所，門外掛有看守所的標記，佔地約220畝，有約240間囚室。官員沒有提及看守所可囚禁多少人，但報道指估計可容納約1萬人。

記者在看守所內，看見一批穿有號碼囚衣的維吾爾人齊整地打坐，觀看有關共產黨黨史的節目。看守所又設有會見室，安排律師和家屬透過視像方式探監。看守所負責人表示，當局會監視在囚人士的一舉一動，並在課堂講解他們所犯的罪行。另一名看守所官員稱，被捕人士在出庭前，通常扣留在看守所15天至一年。

報道引述一名曾在2018年到當地工作的建築承辦商表示，該看守所的前身是烏魯木齊職業技能教育培訓中心，於2019年改名並擴建成目前的規模，更稱現時看守所內的囚犯，包括以前中心的所有學員。惟參觀當日，中方同行官員否認看守所與職業技能教育培訓中心有關連。