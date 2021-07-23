台增23宗本土確診　下周二放寬聚會人數

台灣周五（23日）新增23宗新冠肺炎本土確診及1宗境外輸入病例，再多2人病歿。台行政院當日宣布，自下周二（27日）起將疫情警戒由三級降至二級。流行疫情指揮中心下午在記者會確定指引，共有7大強化警戒措施，其中託兒所等可適度開放。民眾外出仍要戴口罩，但室內外聚會人數上限大為放寬。

指揮中心表示，新增本土確診患者為19男4女，年齡介乎20多至50多歲，個案分布以新北市13宗最多，台北市及桃園市各有4宗，宜蘭縣及高雄市則各1宗。其中18宗為已知感染源，其餘5宗源頭不明。

指揮中心指揮官陳時中表示，疫情警戒下周二起降回二級，暫維持到下月9日。除飲食外，市民外出仍需佩戴口罩，落實實聯制、保持社交安全距離。室內和室外空間分別要保持至少1.5米和1米的人與人距離；集會活動人數上限由室內5人、室外10人，放寬至室內50人、室外100人；婚宴及公祭也可舉辦，其中婚宴每一隔間以室內50人、室外100人為上限；惟休閒娛樂和教育場所仍未能開放。

台灣疫情警戒級別下調後，餐飲業若有適當防疫措施，也可開放堂食，相關措施包括隔板、梅花座等。惟新北市長侯友宜周五表示，新北是各縣市中疫情最嚴峻，餐飲一律不開放堂食，包括餐廳、超商、賣場、婚宴，只開放外賣。