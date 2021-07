美國一名知名遊戲實況主周四(22日)進行直播期間,爆出辱華爭議。他被問及對中國的看法時,說出「台灣是國家,中國是監獄」(Taiwan is a country, and China is a prison.),引起內地網民不滿。

網上遊戲《魔獸世界》實況主「Asmongold」當時正評論遊戲開發商暴雪娛樂因性別歧視、性騷擾等不良職場文化,遭美國加州政府起訴一事,並一邊閱讀相關新聞及起訴書內容。期間他看到前《魔獸世界》開發者克恩(Mark Kern)的貼文,上面提到暴雪娛樂前年處分戴示威裝備受訪的香港電競選手「聰哥」,認為該公司已成為中共的審查工具,一年前開始抵制其遊戲。

有觀眾追問「Asmongold」對中共的看法,他說出「台灣是國家,中國是監獄」的爭議發言,隨後又稱:「我認為很多中國人都沒甚麼問題,甚至可能比我更討厭他們的政府。」其言論嚇呆追看實況的內地玩家,有內地知名電玩論壇在相關討論啟動禁言機制,並刪除與遊戲無關的話題。