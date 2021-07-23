鄭州暴雨致部分地區斷網　無人機出動救災

河南省暴雨持續，多個城市受災情況嚴重。其中鄭州鞏義市米河鎮及一些村莊因斷電、斷網逾24小時，與外界失去聯繫，物資補給困難。對此，國家應急管理部派出翼龍2H應急救災型無人機，前往災區為受困群眾提供通訊服務。

中國航空工業集團有限公司表示，翼龍無人機在搭載中國移動無線通信基站，在周三（21日）下午2時22分於貴州安順起飛，至翌日早上6時15分返回，全程航行近16小時，並在任務區域作業共計8小時8分。期間，翼龍無人機在河南上空執行5至6小時的偵查和中繼任務，於周三傍晚6時21分進入米河鎮通信中斷區，執行應急通信保障任務，讓民眾與家人取得聯繫。

而在周四（22日）下午1時36分，在工業和信息化部的統一指揮下，應前線應急管理部門救援需求，翼龍無人機再次從貴州起飛，前往鄭州市中牟縣阜外華中心血管病醫院，為醫院的救援工作提供網絡保障。

翼龍無人機系統是航空工業為應急管理部打造的應急通信國家力量，可定向恢復50平方公里的移動公網通信，建立覆蓋15,000平方公里的音視頻通信網絡。截止周三晚上11時20分，翼龍無人機作為中國移動基站，累計接通用戶3,572個，產生流量2,089.89MB，單次最大接入用戶648個。