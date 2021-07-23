鄭州暴雨增至51死　經濟損失655億人民幣

河南省連日暴雨，鄭州、新鄉等多地出現災情。據官方初步統計，截至周五（23日）中午12時，緊急撤離及安置395,989人，農作物受災面積44,209.73公頃，直接經濟損失655億元人民幣（約786億港元），暴雨引發的洪澇和二次災害導致51人遇難。

據​鄭州市政府部門公布，當地認真貫徹落實中央對防汛救災工作的重要指示精神，按照省委、省政府統一部署，抓緊防洪搶險救災及災後重建工作，重視群眾生活所需，力爭在最短時間、最快速度恢復城市正常運轉。另在全國多地支持下，5,290名部隊官兵、3萬名公安幹警、16.4萬名志願者、5,556人外地救援隊伍等，協助搶險救災和恢復重建。

國家發改委又協調24個省市區的國家電網公司，出動1萬名維修人員、181輛發電車、1,000多台大功率發電設備，搶修受損變電站，加快恢復群眾用電；主城區供電受影響的473個以上小區預計至周六（24日）恢復供電。當局又加緊供水設施搶修維護，預計1,221個主城區的停水小區至下周日（25日）恢復基本供水；又投入共2.2萬噸豬肉儲備、雞蛋儲備50噸等，確保食物均能保持正常供應。

自周二（20日）以來，中部戰區駐鄭部隊、消防、武警等救援隊投入防汛、搶險工作，惟強降水造成的影響尚未完全消除，部分路面尚有積水，路基經長期浸泡存在塌陷等風險。當局派出17支510人防疫隊伍基層指導消毒和防疫；20支1,000餘人專業醫療隊伍一線救援。根據疫情監測，在嚴重汛情以來鄭州市傳染病疫情總體平穩，暫未發現有疫情異常爆發。