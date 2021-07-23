舍曼訪華將與王毅會晤　外交部：按慣例安排見面

中國外交部發言人趙立堅周五（23日）表示，美國副國務卿舍曼下周訪華，將考慮「按慣例」安排她與國務委員兼外長王毅會晤，主談則由外交副部長謝鋒負責，他亦批評美方挑起中美紛爭，指美國沒資格對中國指手畫腳。

趙立堅表示，因應美方多次提出希望拜會中方領導人，王毅會在舍曼與謝鋒會談之後，再在天津與她會晤。趙又回應數個美方對華言論，包括中美關係核心是競爭、美國將從實力出發與中方對話、中美關係要有護欄以防競爭演化成衝突等。

趙立堅表示，美方所謂以競爭、合作、對抗處理中美關係，實質上仍是挑動對抗，遏制打壓中國發展。有關做法既不符合事實和兩國人民利益，也不符合時代潮流，是零和思維在作祟。針對美方一再揚言從實力地位出發與中方對話，趙批評此舉反映美方的傲慢和霸道，美方沒有資格對中國指手畫腳，「我們在安克雷奇（美國阿拉斯加州地名）不吃這一套，在天津更不會吃這一套！」

他最後強調，中方始終認為中美關係應當基於相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美關係發展是要有護欄的，但護欄不能由美方單方面定義。美方停止干涉中國內政，停止污衊抹黑中國，停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄。他們將在舍曼訪華期間，繼續闡明中方對中美關係的原則立場，堅定維護主權、安全和發展利益。