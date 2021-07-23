十堰市26死爆炸事故　34名公職人員被處分

位於湖北省十堰市張灣區的艷湖社區集貿市場，在上月13日發生天然氣爆炸事故，造成26死、138傷慘劇。省委宣傳部周五（23日）公布事故調查報告，34名公職人員，包括11名省幹部，分別受到撤職、免職等處分。

通報指出，事故直接原因是天然氣中壓鋼管嚴重鏽蝕破裂，洩漏的天然氣在建築物下方河道內密閉空間聚集，遇上餐飲商戶排油煙管道火星涕發生爆炸。事故暴露了違規建設形成隱患、隱患長期得不到排查整改、物業管理混亂等問題，屬於重大生產安全責任事故。

調查認定，十堰東風中燃公司對事故負有直接責任，公司負責人黃某等11名相關人員已由司法機關採取刑事強制措施；另對華潤置地（武漢）物業管理有限公司、東風汽車集團有限公司等單位對事故負有責任的32名負責人，由有關主管部門和上級單位依法依紀依規追究責任。

最後，當局對十堰市委市政府、張灣區委區政府及有關部門、省住房和城鄉建設廳等對事故負有責任的單位及相關人員依紀依規開展審查調查。其中張灣區委書記劉宇飛被黨內嚴重警告處分，免去區委書記職務；十堰市城管委黨組書記、主任王家波撤銷黨內職務、政務撤職處分。