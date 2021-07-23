新鄉市現防汛保衞戰　國企派動力舟橋協助救災

河南省新鄉市連日遭暴雨侵襲，部分鄉鎮出現洪水，許多道路及農田皆被淹沒。當地周五（23日）正展開「防汛保衞戰」，除了動員大批救援部隊到場，更出動大型先進的救援裝備協助防汛及救災行動，當中架設「動力舟橋」幫助民眾撤離，有內媒更形容是「救援航母」。

省委副書記、省長王凱周五趕至新鄉指揮救援，其中衞河大堤兩側斜坡覆蓋了厚厚的膠膜，以防水流侵蝕路面；參與救援的83集團軍以鐵剷挖出近百米空曠的河岸，以此作為「救援碼頭」，讓救援艇等載具往返兩邊村莊接送群眾撤離。救援人員又在孟姜女河的西側堤壩堆放沙石和防洪袋，以此防洪。

比較矚目的是，當地國企公司在周四（22日）下午6時左右，運來名為「動力舟橋」的大型裝備協助救援。工作人員介紹，該裝備是集浮橋、渡運於一體的新型舟橋，不到半個小時即可在水上完成拼裝，能快速架設通道，運輸能力很高，可以加快營救進程。

動力舟橋是目前國內最先進的水上救援裝備之一，可實現快速架設浮橋和結合漕渡門橋，組合成各種形式的浮式結構，保障大型裝備和人員通行，有效解決涉水搶險難題。自周四早上8時以來，2部動力舟橋分別對被困的多個村的村民進行緊急撤離，目前已有1,000餘人被送至安全地方，相關救援行仍在持續。