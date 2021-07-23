反擊美國涉港錯誤行為　華制裁7個美方人員及實體

中國外交部宣布制裁美方有關人員及實體。

美國拜登政府上周五（16日）發出「香港商業警告」，提醒美國企業在港營商及活動的風險，又制裁7名香港中聯辦副主任。中國外交部周五（23日）晚上宣布，針對美方的錯誤行徑，採取對等反制，根據《反外國制裁法》制裁7個美方人員及實體，包括前美國商務部長羅斯，但沒有公布具體的制裁內容。

根據中國外交部公布的名單，其餘被中方列為制裁對象的美方人員及實體，分別是美國國會「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）主席卡羅琳‧巴塞洛繆、「國會—行政部門中國委員會」（CECC）前辦公室主任喬納森‧斯迪沃斯、「美國國際事務民主協會」金度允、「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當‧金、「人權觀察」中國部主任索菲‧理查森，以及「香港民主委員會」。

中國外交部批評美國無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。外交部強調香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政；任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）上周五宣布，制裁香港中聯辦副主任陳冬、楊建平、仇鴻、盧新寧、譚鐵牛、何靖、尹宗華，把他們列入《特別指定國民和被封鎖人員名單》，並引用《香港自治法案》作出制裁。美國國務院、財政部、商務部、國土安全部向美國商界發出勸喻，提到《港區國安法》實施後有一名美國公民被捕，警告若遵守美國及其他國際制裁，或受中方報復。

中國外交部上周六（17日）首次回應美國涉港行為，直斥美方企圖唱衰香港、恐嚇在港外國投資者，暴露美方破壞香港繁榮穩定、干涉中國內政、阻撓中國發展的險惡用心，但這卑鄙圖謀絕不會得逞，而美國所謂的制裁充其量只是廢紙一張。

中方今次引用的《反外國制裁法》，上月10日在全國人大常委會第29次會議表決通過，開宗明義旨在維護國家主權、安全、發展利益，它可以把直接或間接參與制訂、決定、實施歧視性的限制措施之個人及組織，列入中方反制清單。