屋頂闖寺廟偷香油錢　台男滑腳墮地當場被捕

台灣高雄市一名47歲黃姓男子，周四（22日）凌晨2時闖入旗山區天后宮遭行竊，後被警方及廟祝發現，當場人贓並獲，依竊盜罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。警方發現黃男曾犯下4宗盜竊案，有再犯之虞，周四晚向法院要求羈押獲准。

警方表示，黃男去年由彰化市搬到高雄市旗山區居住，但一直處於失業狀態，期間3度趁夜間無人看管時，闖入旗山及里港工廠行竊金錢及躺椅等財物，周四再闖入天后宮行竊。黃男趁夜深人靜時，持工具從廟宇後方從配電箱爬上廟屋頂，欲跳下大廳時，卻不慎掉進宮廟中庭摔傷。

黃男因扭到腰骨疼痛不已，於中庭躺下休息近1小時才行竊，偷取櫃台上的平安符吊飾及寺廟內3處功德箱香油錢，得手鈔票近8萬元新台幣（約2.25萬港元）。黃男後來以廟中的桌椅層層堆疊，攀爬至屋頂上準備離開時，被趕到的警方及廟祝發現。他自知逃不掉，於是配合警方調查。

警方指，黃男跌落中庭時，已觸動了一次紅外線裝置，但當時廟祝並無發現異狀。直到近3時許，黃男第二次觸動紅外線後，廟祝才發現其盜竊身影，於是報警處理。黃男解釋，自己因居無定所、身無分文，遂起歹念入內行竊。