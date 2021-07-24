鄭州地鐵公布部分遇難者名單　最年輕僅20歲

河南省鄭州市因持續暴雨，周二（20日）有積水湧入地鐵五號線，導致12名被困在列車的乘客罹難。鄭州市政府、市衞健委、地鐵公司等相關部門領導周五（23日）在鄭州市第九人民醫院，與其中9名遇難者的家屬進行座談，並公開死者的資料，最年輕的一位只有20歲。有遇難者親屬親述他們意外前的最後一刻。

其中一名遇難者是27歲的張挽月，其姑姑表示，張原本和丈夫坐在一起，之後水就漲上來了，再後來他們在逃生過程中，水流愈來愈急，兩個人就沖散了。之後就傳來噩耗，張挽月不幸罹難。失去聯繫前，張挽月給母親發去兩段現場影片，表示其所乘地鐵進水，因而被困，之後再也沒有回覆。張的丈夫後來獲救，他指，事發時妻子被水沖去到水最深的尾車廂，而他則留在倒數第二節的車廂。

在座談中，相關市領導表示，大家的心情都因此意外而十分沉重，定必會抓緊時間進行調查和善後處理，盡快向社會公布結果。不過，雖然有500多名乘客獲救，官方公布有12人罹難，惟網上仍有多則尋親貼文，稱未聯絡到事發時乘搭該列車的家人。更有其中一名失蹤者的丈夫稱，自己在殮房找到妻子，質疑遇難者真正死亡人數超過官方公布。