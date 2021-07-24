祖孫3人吃野菇中毒　1死2人持續接受治療

內地不時傳出市民食用野菇中毒事故，重慶市萬州區日前有祖孫3人食用野生蘑菇後，祖母周一（19日）中毒身亡，祖父至今未脫離危險期，孫女雖已離開加護房病，但仍需接受治療。

家居住於萬州區分水鎮三正社區的6歲女童佳佳（化名），是一名留守兒童，其父母張先生和鍾女士均遠在廣東東莞工作。上周二（13日）下午，她與祖父和祖母上山採摘野菇，並於當晚食用。同日正在深圳出差的張先生突然接到老家堂弟致電，指3人吃菇後中毒，「三人躺在床上嘴唇烏黑，均有嘔吐症狀」。

據鍾女士事後了解，當日家姑曾在附近藥房買藥吃，但情況沒好轉，第二天親戚上門，才發現3人非常虛弱，並躺在床上不停嘔吐。張先生曾致電回家叫兩老就醫但遭拒絕，最後鍾女士以佳佳的健康為由，才勸服家翁和家姑。其後佳佳被救護車送到重慶大學附屬三峽醫院江南分院治療，其祖父母則被送到重慶大學附屬三峽醫院總院。

鍾女士稱，女兒入院後第3天晚上突然昏迷，上周六（17日）更一度病危，幸經輸血排毒，情況好轉，周二（20日）逐漸恢復意識。醫生稱，佳佳已暫時脫離危險期，但仍在加護病房觀察，料最快1至2周後轉回普通病房。女童母親表示，家人至今治療費已花了20多萬元人民幣（約24萬港元）。她早前在網上發起眾籌，希望有好心人能幫忙。