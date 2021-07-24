呼和浩特遊客投訴強迫消費　導遊遭吊銷執照

內蒙古呼和浩特近日一名旅行團導遊，以團友在玉器店消費不足為由強制購買其他套餐被拍下影片，導遊其後發現與遊客發生衝突。呼和浩特市文化旅遊廣電局周五（23日）通報，已吊銷該導遊的資格同時罰款處理。

事發於周二（20日），從團友在旅遊巴上拍下的影片所見，有人提出想「看看草原」，但該名李姓男導遊直接回答「不行」；之後團友表示想休息一會，李男便稱「我為甚麼要讓你休息」，又指團友上了他的車，「不想聽，不想參加你可以下去」。

呼和浩特市文化市場綜合行政執法局於周四（22日）接到遊客投訴，由呼和浩特市文化旅遊廣電局對涉事旅行社及其他相關人員調查，認定該旅行社在接待包頭市某公司員工進行「草原沙漠兩日遊」過程中，所聘用的導遊李某明在旅遊行程中存在脅迫消費者消費的事實，其行為違反了《導遊人員管理條例》的規定，情節嚴重，造成不良社會影響。

依照規定，呼和浩特市文化市場綜合行政執法局對李某明作出吊銷導遊證，並處罰款3萬元人民幣（約3.6萬港元）的處理決定；下一步還將對涉事旅行社、運營車輛作進一步調查，嚴肅處理。