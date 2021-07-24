用刀捅死大陸女友　台男判囚14年8個月

台灣南投縣一名57歲梁姓男子，今年1月因感情問題以檳榔刀刺死42歲李姓大陸女友，南投地方法院近日以殺人罪名判梁男囚14年8個月。

台媒周五（23日）報道，判決書指出，梁男及李女在卡拉OK認識，從去年10月開始交往，期間不時會因為經濟及相處問題而爭執。去年12月31日晚，梁男懷疑女友另結新歡以及欲提分手，兩人遂起衝突，不歡而散。

翌日下午1時左右，梁男向友人謊稱要去李女工作處道歉，由友人開車載他去草屯鎮一間卡拉OK店外。梁男見李女走出，自副駕下車上前後，又與女友發生拉扯，更以預先準備的檳榔刀朝對方猛刺5刀，李女急忙奔逃，未幾即被追上，梁男再刺中其左鎖骨下方的動脈，導致李女出血性休克，送醫急救宣告不治。

法官表示，兩人本為情侶關係，理應互相照顧扶持，縱有不和亦應思考如何理性溝通。然而，梁男卻僅因懷疑李女欲與其分手，就憤而持刀刺死伴侶，為李女的女兒及家人造成不能磨滅的傷痛。法官指出，梁男雖坦承犯行，惟未與死者家屬和解及賠償，衡量其中學畢業，僅由司機工作勉強維持經濟，且要扶養母親，因而判處以上刑罰。