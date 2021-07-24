內地增35宗確診　江蘇和四川現本土病例

國家衞健委周六（24日）通報內地前一日新增35宗確診，其中江蘇12宗和四川1宗為本土感染病例，無新增死亡病例，目前累計確診92,497宗，4,636人死亡。雲南普洱市江城縣防疫部門周五（23日）發通告稱，自下周一（26日）至下周二（27日）為全縣民眾進行核酸檢測。

通報顯示，新增22宗境外輸入病例，分別為廣東和雲南各5宗，福建4宗，四川3宗，上海2宗，天津、河南和湖北各1宗。另外新增20名無症狀感染者，其中4人為江蘇本土感染病例。目前仍有681名患者需留院隔離治療，其中16人為重症病例。

江城縣防疫部門表示，在全縣核酸檢測期間，各政府部門、企業和民眾一律停工、停學；巴士停止運作；所有超市、農貿市場、休閒娛樂場所、餐飲服務等經營性場所暫停營業；民眾進行封閉管理，限制出行等。

四川綿陽市周五發現1宗本土感染確診病例，一名26歲楊姓女患者為綿陽市涪城區吳家鎮惠科路某公司財務人員，住在公司宿舍。她於上周六（17日）自南京祿口國際機場乘搭祥鵬航空8L9708航班，翌日抵達綿陽，曾返回公司上班。楊女周六在醫院做核酸檢測時發現確診，隨即入院隔離治療。