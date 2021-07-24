傳愛爾麗收購台灣《蘋果新聞網》達共識　雙方否認

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》今年5月18日停刊，並擬出售台灣《蘋果新聞網》業務。台媒周六（24日）報道，《台蘋》已和當地醫療美容集團愛爾麗協商達成初步共識，但暫未透露交易金額。台灣《蘋果新聞網》及愛爾麗集團其後均否認消息。

台媒引述台灣《蘋果新聞網》執行長吳玉愛指，已向香港母公司陳報相關交易金額和員工留任計劃，愛爾麗集團原則上將安排資訊、資安人員等技術人員全數留任，採訪組則會有重整。

《台蘋》工會認為，此次交易案恐牽涉大幅人事精簡與異動，目前對交易持反對態度，並就人事相關議題持續與資方協商。若協商遲遲未能取得工會滿意結果，工會將以負面角度釋出相關訊息，以爭取勞方最大權益。《台蘋》工會理事長陳嘉恩向東網指出，資方無論有何動作，均必須保障所有員工的勞動權益及符合勞動法令條件。

台灣《蘋果新聞網》後來發聲明否認報道內容，重申「絕無此事」，指出台灣《蘋果新聞網》隸屬壹傳媒，如有業務變動，自會發布公告。愛爾麗集團亦向東網記者否認報道內容，指一切以香港的公告為準。

《台蘋》今年5月18日停刊，解僱333人，工會質疑公司的解僱程序及遣散費方案，引發勞資糾紛。報道指，勞資雙方主動協商後仍然無法達成共識，台北市勞動局已經強制介入。