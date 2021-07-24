吳釗燮：台拒兩岸統一　為軍事衝突做準備

美國傳媒周六（24日）刊出台灣的外交部長吳釗燮專訪，他談及兩岸局勢，表明台灣會準備好應對與中國大陸可能的軍事衝突，重申台灣不接受與大陸統一，人民想維持現狀。他又指摘大陸利用「混合戰」手段，以假新聞、軍事挑釁等破壞公眾對台灣民主的信心。

大陸早前派出破紀錄的28架軍機繞台，吳釗燮稱當大陸指不會放棄動武，又在台灣附近軍演，台灣會相信陸方所言，要做好準備。他強調，台灣人想維持兩岸現狀，不希望讓大陸管治，台灣政府願意達致台海和平，呼籲中國領導人共同爭取兩岸可持續及和平共存，陸台有共同責任建立和平的民間關係及對話。他重申，台灣人及政府想和平並與大陸對話，這需要陸方配合。

吳釗燮亦提到大陸在香港推行《港區國安法》打壓民主，看見香港的情況台灣是不會接受兩岸統一，指出保護台灣主權對捍衞世上唯一華語民主地區十分重要，又形容香港的情況是「現代悲劇」。

此外，吳釗燮指摘大陸利用假新聞、軍事挑釁等手段向台灣製造恐慌，聲稱有獲北京支持的機構散播台灣疫情假新聞，誇大台灣死亡病例等。