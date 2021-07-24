美電視台播東奧開幕禮　大陸地圖無標台灣及香港

日本東京奧運周五（23日）晚開幕，美國全國廣播公司（NBC）轉播中國國家隊入場時，左下角使用一幅缺少台灣亦無標註香港的中國地圖，據指旁述還說「不要忘記香港和新疆」，引發中國網民暴怒，中國官方亦表示強烈不滿。

中國駐紐約總領館發言人指，地圖是國家版圖的表達形式，象徵國家主權和領土完整，NBC奧運頻道的行為影響十分惡劣，傷害中國人民的尊嚴和情感，敦促NBC糾正錯誤。其續指，團結、和平與友誼是奧運永恒主題，中方反對將體育政治化，反對有違奧運章精神的行為，試圖利用奧運玩弄政治「小把戲」，進行自我標榜以達到不可告人目的的行為決不會得逞。

另外，日本電視台NHK在播放中華台北隊入場時，主播和久田麻由子無跟字幕稱是「台灣」。南韓電視台MBC也說是「台灣選手進場」，轉播畫面備注台灣「半導體與觀光業發達」。

內地官媒《環球時報》刊登題為《睜大眼睛，阻止一些勢力借東京奧運會舞台做手腳》的評論，批評NBC長期對中國就是這樣「惡毒」，至於NHK的旁述則明顯是故意的，中國網民警惕日本在台灣問題上「做手腳」是「完全有道理」，主張中方應與NHK交涉，因為它是日本公共電視台，「我們從一開始就不能對它破壞一個中國的隨意發揮聽之任之」，呼籲網民「睜大眼睛」，共同努力打擊日本一些勢力借奧運搞政治陰謀詭計，「那些骯髒的東西需要被踢出這個舞台之外」。