鄭州地鐵災場　死者家屬憶述親人遇難險情

河南省鄭州市近日暴雨成災，鄭州地鐵5號線因洪水湧入，造成多人死亡。內媒上周五（24日）引述多名死者家屬，披露遇難者遇險前的經歷，包括約好與家人共進晚餐的女士、一起回家的夫妻等。內地傳媒更悲痛地形容，他們「永遠停在了這一夜」。

24歲的龐洋洋是地鐵遇難者之一，她在教育公司任職銷售，當日下班後給弟弟龐一凡發短訊稱「地鐵現在有點水」，之後又給母親發影片，可見當時積水已經漲到腳踝處。姐姐遲遲未回家，令龐一凡擔心不已，於是衝到現場苦等多時，卻只等來姐姐的屍體。

35歲女會計師蘆笛也乘坐了該輛「死亡列車」。她當日下午6時半致電丈夫郭亮，着急表示：「我困在地鐵裏，車廂裏進水了。」郭亮不久後便與妻子失聯，直到翌日凌晨在微博上尋人，然後在收到妻子最後一條訊息的24小時後，才被叫去醫院，認領妻子遺體。

魏哲與妻子張挽月亦乘坐了肇事地鐵列車。魏哲痛苦地表示，自己當日下午想要給在藥店上班的妻子送一雙膠鞋，由於妻子提前下班，兩人一起乘坐5號線回家，詎料洪水來襲，兩人被人群衝散，洪水迅速從腰部淹浸至胸部，他想要前去營救，卻逐漸聽不到妻子的回應，最後只有他一人生還。