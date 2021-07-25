3男子不滿「撲殺流浪貓狗」言論　伏擊里長後被捕

台灣新北市永和區安和里里長鄧長安，日前在永和區遭兩人持大鎖、辣椒水攻擊。警方調查發現，兩名疑犯因不滿鄧長安曾在社交平台揚言要「撲殺流浪貓狗」才行兇，先後拘捕3名分別吳姓、胡姓及陳姓男子歸案，惟鄧質疑疑犯說法，懷疑主謀另有其人。

事發於本月15晚上9時許，鄧長安在永和區某鞋店買鞋後，到路邊取回電單車期間，忽遭由胡男駕駛、搭載吳男的電單車從後追撞。鄧長安疑爆粗宣洩不滿，卻遭胡男及吳男襲擊，慌忙跑回鞋店求救。店員見狀立即報警，警方把3名當事人帶返派出所，鄧控告胡、吳兩人殺人未遂，胡、吳兩人反控鄧傷害，警方均依法受理。

警方及後翻查里長辦公室外的閉路電視，發現一名陳姓男子曾連續兩天在附近徘徊，深入追查後，發現陳與胡、吳兩人聯繫頻密，懷疑3人有預謀伏擊，於是在上周五（23日）向新北地檢署聲請拘票，把3人緝捕歸案。

陳男被捕後供稱，鄧長安早前被媒體發現，曾於5年前在Facebook發表「撲殺流浪貓狗」言論，因無法接受該言論，才與吳、胡兩人計劃教訓鄧。惟鄧長安質疑發文至今已過多年，懷疑事件背後另有主謀。