台男為友人慶生　持槍扮歹徒　遭罰5000元新台幣

台灣高雄市一名張姓男子為送高姓友人一個難忘的生日回憶，假扮成持槍歹徒衝入高男經營的租車行，最後被警方拘捕送辦，高雄地方法院高雄簡易庭判罰其5,000元新台幣（約1,400港元）。

台媒上周六（24日）報道，張男當時戴着口罩、手持催淚防暴槍衝入高男的租車行，喝令高男及員工「店關起來」，嚇得眾人四處逃竄、奪門而出。作為店長的高男則上前與張男貼身搏鬥，搶走防暴槍後跑到店外躲避。張男立即尾隨而至，拉下口罩並從座駕拿出生日蛋糕，高男才知道自己被整蠱，遂一同回到店內慶祝生日。

簡易庭判決指出，事發於今年5月21日晚7時許，租車行員工看到張男持槍衝來時，就已向警方報案，但警方趕到現場時，眼前卻是一片歡欣畫面，眾人吃着蛋糕開心聊天。警方了解事情的原委後，以「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」將張男拘捕。

張男雖辯稱純屬玩笑，但法官認為，以蒙面、攜帶槍械等方式來開玩笑，實太過分；且根據鑑定報告顯示，該防暴槍裝有辣椒水，可對他人造成灼痛、紅斑等不適，客觀而言有危害他人身體之虞，因此判處以上刑罰。