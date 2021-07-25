台警涉騷擾馬來西亞女留學生　遭記過兼調職處分

台灣台南市一名56歲周姓男警員，8年前曾因騷擾兩名女學生，遭記過調職；未料周男仍未悔改，近日又被網民踢爆以租屋為名，騷擾另一名馬來西亞籍女留學生。雖然周男事後否認指控，惟台南市警方調查後，上周六（24日）仍決定對其記過兩次，並把他從台南市交通大隊，調往玉井區服務。

該名女大生近日前往郵局期間遇上周男，周主動上前搭訕，得知對方準備租屋後，聲稱自己有空房出租，帶同女大生前往租屋處。惟兩人抵達後，女大生發現房屋內外均放置了不少與佛法有關的物品，1樓更是佛堂。此時，周男竟聲稱他與女大生相遇是「前世今生因果」，因女大生前世對他有虧欠，今生才向他租房「還債」，又一邊傳教，一邊碰觸到女方的肩膀。

女大生回家後，把事件告知男友；男友上網搜索後，發現周男過去曾因騷擾女學生遭處分。女大生於是在網上舉報，並留言︰「想這過程覺得可怕，感覺他總找女學生下手，提醒大家租房時小心。」台南市交通大隊調查後，認定周男言行失當，雖當事人未有提告，仍予記過兩次，調往玉井分警分局，並列為輔導汰除對象。