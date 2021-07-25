內地增32宗確診　中山無症狀感染者轉本土確診

國家衞健委周日（25日）通報稱，內地前一日新增32宗確診病例，其中27宗為境外輸入病例，無新增死亡病例，目前累計確診92,529宗，4,636人死亡。廣東中山市新增1宗本土確診個案，患者由無症狀感染轉為確診。

通報顯示，新增的境外輸入病例分別為雲南6宗，廣東5宗，上海和福建各4宗，內蒙古和湖南各2宗，天津、河南、四川和甘肅各1宗；另新增17名無症狀感染者。而其餘5宗本土病例，分別為江蘇2宗，遼寧、廣東和雲南各1宗。目前仍有692名患者需留院隔離治療，其中17人為重症病例。

遼寧瀋陽市亦新增1宗確診和2名無症狀感染者，均為本土感染。其中1名患者本月14日，從廈門機場搭飛機，經南京祿口機場，本月15日抵達瀋陽桃仙機場，之後曾到多個廣場或街道購物，並自駕到內蒙古旅遊。當局將瀋陽市大東區珠林路一座樓宇調整為中風險地區。

雲南省瑞麗市再新增1宗本土確診個案，1名29歲女患者在重點人群檢測中確診，省內另有2宗本土無症狀感染個案。