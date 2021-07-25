台軍將帶同愛國者導彈　赴美實彈射擊

台海局勢緊張之際，台軍將再次帶同愛國者3型防空導彈，前往美國新墨西哥州白沙導彈靶場實彈射擊，驗證導彈的實戰能力。有台軍官員透露，測試是因應解放軍導彈威脅，加強防空能力；模式與2016年相似，由美軍及台軍共同視察導彈發射。

台媒上周六（24日）報道指，赴美實彈測試計劃沒有納入立法院通過的本年預算中。台美雙方在例行「愛國者3型導彈採購專案會議」中，提出試射導彈、導彈延壽等事項，希望在明年上半年成事。

測試期間，美軍從遠方發射一枚模擬解放軍中程導彈的靶彈，台軍發射兩枚愛國者3型攔截，假如其中一枚導彈未能命中目標，便再立即發射多一枚。根據2016年模式，台軍將選派近40人赴美參與測試，人員來自裝備愛國者3型的部隊；參謀本部亦會派出專案組實地視察，美軍及導彈生產商代表事後會與台方官員檢討成效。

有台軍官員表示，過去愛國者2型每兩年在台灣測試一次；但愛國者3型涉及美國及日本等導彈參數，美方不同意在台灣試射，因此台軍必須「連人帶彈」遠赴美國測試。

台灣早前採購6套愛國者3型系統，並把現有3套愛國者2型升級至3型，共斥資1,791億元新台幣（約496億港元）；另增購一批愛國者3型增程導彈，將於2025、2026年分批交付及完成部署。