中巴外長成都會晤　共同應對阿富汗局勢

中國國務委員兼外長王毅上周六（24日）在四川成都與到訪的巴基斯坦外長庫雷希進行第三次中巴戰略對話，達成五點共識，並同意合作應對阿富汗局勢，徹查巴基斯坦載華工巴士爆炸恐襲，緝拿涉事者。

王毅表示，今年是中巴建交70周年，兩國成為全天候戰略合作夥伴及「鐵桿兄弟」，面對世紀疫情應加強戰略合作，繼續共建中巴經濟走廊。雙方強烈譴責巴基斯坦巴士爆炸恐襲，加強協調配合及查明真相，嚴懲涉事者，同時完善反恐安全合作框架，全面升級對在巴中方人員、機構和項目的保安。

二人談及阿富汗局勢，王毅指出阿富汗處於重要關頭，美國倉促撤軍造成新的安全黑洞，做法不負責任，但外國部隊撤走代表阿富汗人民可掌握國家前途。中巴作為阿富汗的鄰國，最受該國局勢直接影響，有必要加強合作，這是庫雷希訪華的重要議程之一。

雙方同意當務之急是避免戰火擴大，防止阿富汗陷入全面內戰，中巴會積極勸和促談實現政治和解，攜手打擊東伊運等恐怖勢力，推動阿富汗的鄰國建立合作平台實現和平重建。王毅和庫雷希敦促美國切實履行對阿富汗和平重建應盡的責任。