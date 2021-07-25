鄭州大量車輛浸水受損　保險料損失52億人民幣

河南鄭州連日暴雨，多條隧道水浸，其中最嚴重的是鄭州京廣北路隧道，目前最少發現4具遺體，被困的200多輛車已全部拖出。另鄭州大量車輛因浸水受損，需要維修，相關車輛保險行業目前已收到18萬宗保險理賠，初步估計損失52億元人民幣（約63億港元）。市交通局上周六（24日）表示，嚴禁各維修企業哄抬物價。

隧道內目前仍有約20厘米積水，當局繼續出動多部大型設備排水。救援人員撈出多具遺體後，警方正確認死者身份。國家防總秘書長周學文已率領工作組到河南多地指導防汛救災工作。

工作組視察日前有洪水湧入車廂、造成12人死亡的鄭州地鐵5號線，了解地鐵公司的預案編制，以及排水進展。工作組強調，要繼續加快清理城區積水，為盡早恢復供電、供水、交通及醫療等創造條件。

鄭州市交通運輸局上周六發通告稱，要求各機動車維修企業嚴格按照行業標準，規範維修作業，保證維修質量，嚴禁以次充好、哄抬物價、欺瞞顧客，自覺維護行業秩序，樹立行業良好形象。針對道路水浸問題，保險公司與地方交警部門合作拖出車輛，設立11個救援中心安置。