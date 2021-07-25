鄭州地陷多人被埋　施救者劫後餘生

河南鄭州連日暴雨，多地路面塌陷，受困人士和施救者紛紛墮坑，更引發豆腐渣工程質疑。施救者之一的林先生上周六（24日）講述劫後餘生經過，形容當時坑中水深及腰，自己掙扎求存、多處擦傷，幸得民眾不怕再地陷而施救，最終成功逃出生天。

47歲的林先生憶述，上周二（20日）下午在鄭州南關街道北慶里的家中休息時，突然聽到外面傳來呼救聲。林先生跑出家門，發現附近一處路面塌陷，一名年約60多歲的長者被困坑中，還有多名居民聞訊趕來。民眾多次打電話報警，但都無法打通，時間緊迫下決定自行救人。

然而，林先生表示由於他們都沒救人經驗，嘗試施救近20分鐘仍未能成功。每當差一點就能把受困人士拉出水坑時，手腳就不受力，令情況膠着。更甚者，期間路面突然再次塌陷，林先生與其他3名施救者閃避不及，掉進凹陷水坑。

林先生形容，當時坑中4人想盡辦法脫困，借助坑裏裸露的水管、磚塊向上爬；同時亦有不少民眾伸出援手，最後4人都成功回到路面。涉事街道辦交代，目前施救者和受困人士均無大礙、塌陷路面附近已圍封，交由主管部門調查。街道辦已向施救者送上慰問品，以表感謝。