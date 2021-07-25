最高檢︰上半年起訴逾110萬疑犯　刑案量重現上升趨勢

最高人民檢察院周日（25日）公布今年1月至6月期間，全國檢察機關主要辦案數據。數據顯示，全國檢察機關今年上半年共受理起訴各類犯罪疑犯1,102,975人，案件總量超越2019年同期水平，表明在疫情防控常態化後，刑事犯罪發案量重新呈上升趨勢。

在刑事檢察方面，全國檢察機關上半年共受理審查逮捕634,924人，同比上升77.7%；民事檢察方面，共受理民事監督案件124,080宗，同比上升96%；行政檢察方面，受理行政監督案件26,284宗，同比上升42.5%；公益訴訟檢察方面，受理案件線索89,098宗，同比上升25.3%。

據通報，危險駕駛罪仍是起訴人數最多的罪名，共起訴173,941人。在各類犯罪中，經濟犯罪及網絡犯罪案件數量持續上升，共受理157,053人，佔總體案件量的14.2%，達到近年來最高值。從起訴罪名而言，排前五位的分別是危險駕駛、盜竊、詐騙、開設賭場及故意傷害。

全國檢察機關上半年共批准逮捕未成年疑犯13,719人，同比上升51.4%；批准逮捕侵害未成年人的疑犯21,521人，同比上升41.9%。在審查起訴上，共起訴未成年疑犯15,145人，不起訴8,813人，不起訴率36.8%，同比增加4.7%；起訴侵害未成年人的疑犯25,075人，同比上升8.2%。

另全國檢察機關上半年共批准逮捕侵犯知識產權疑犯4,286人，同比上升99%；起訴6,017人，同比上升12.6%，不起訴540人，不起訴率8.2%，同比減少2.6個百分點。從起訴罪名上，主要是假冒註冊商標罪及銷售假冒註冊商標的商品罪，兩者共佔起訴總數的80%。

此外，數據還顯示，全國檢察機關上半年共辦結民事生效裁判監督案件33,631宗，同比上升13.1%，其中向法院提出抗訴2,188宗，同比上升11.9%，法院同期審結1,308宗，再審改變1,097宗，佔審結數約83.9%，同比增加7.7%；提出再審檢察建議4,186宗，同比上升15.3%，法院同期採納2,849宗，佔同期提出數的68.1%，同比增加19%。在民事檢察監督上，檢察機關還針對法院離職人員違規代理訴訟問題發出檢察建議。