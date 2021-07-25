德媒記者鄭州採訪遭包圍　市民斥︰不要攻擊我們

河南省鄭州市暴雨成災，受到眾多外媒關注。內地傳媒周日（25日）報道，《德國之聲》記者比靈格（Mathias Bölinger）近日在街頭採訪期間，遭到大批市民包圍及抗議；有市民憤怒地批評多間外媒報道鄭州水災時刻意抹黑，比靈格則顯得無奈。

從網傳短片可見，比靈格在一名綠衣工作人員陪同下，分別到鄭州錢塘衣城及鄭州火車站門外拍攝採訪片段，期間多名市民質問他是否美國有線電視新聞網絡（CNN）或英國廣播公司（BBC）的記者。有市民批評CNN及BBC的記者報道災情時刻意「誣陷、污蔑、造謠、攻擊」，還有一名男子以英語向比靈格稱「BBC記者製造假新聞」，綠衣工作人員則向比靈格解釋市民憤怒的原因。

綠衣工作人員及後又向市民解釋「他（比靈格）代表國際發聲」，「不要着急，他是來幫我們的」，呼籲大家不要激動。惟有市民直斥︰「你報道要真實，對我們中國有一個好的看法，不要攻擊我們。」

官媒評論指出，民眾對西方媒體報道產生憤怒情緒完全事出有因，因西方媒體長期扮演抹黑中國的角色，有些人的報道更嚴重違反新聞從業人員基本道德，但強烈不建議民眾對西方記者進行圍堵，因這無助於扭轉西方媒體的視角和態度，反而給他們宣傳自己在中國的報道受到「衝擊」和「打壓」提供素材，同時亦令他們借此炫耀自己在中國多麼「受到重視」。