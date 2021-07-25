鄭州醫院斷電　600重症病人失維生儀器急轉院

河南鄭州市近日暴雨成災，鄭州大學第一附屬醫院的河醫院區上周二（20日）遭遇斷電、斷水、斷網，數十場手術被迫中斷，有600多名重症病人失去醫療設備支持，醫護人員以人工方式維持儀器運作。醫院在洪水消退後，將院內所有病人安全撤離。

醫院3個院區其中一個就容納了1萬多名病人、數萬名家屬和3,000多名醫護人員。上周二下午5時左右，醫院開始停電、斷水斷網，有醫生在緊急電源下為病人完成手術，但醫護人員和家屬只能用擔架抬著患者，走十多層樓梯返回病房。直至當日晚上，維生儀器都開始關閉，有護士手動按壓氣囊，為使用呼吸機的病人供氧。

院區被淹浸後，食物和熱水成為稀有資源。有人在醫院飯堂買飯後，因洪水被困飯堂，有醫護人員因沒有網絡無法付錢，沒有買到食物，只能分到水果。

直至上周三（21日）凌晨5時，醫院的深切治療部恢復供電，院內的積水開始消退。醫護人員開始傳移1萬多名病人，大部分人轉移到另一個鄭東院區，少部分重症病人轉到附近的醫院。救援人員安排抽水機抽走醫院積水。家屬和醫護人員合作，用擔架從樓梯將病人抬離醫院。在眾人努力下，醫院在上周六（24日）恢復供電。