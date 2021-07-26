加盟店被揭使用「老鼠咬過食材」　麻辣燙「楊國福」道歉

內地自媒體上周六（25日）臥底踢爆，總站位於上海的內地麻辣燙專門店「楊國福」一間加盟店的廚房衞生惡劣，蟑螂隨處可見、食材被老鼠咬過後仍奉客、廚房抹布同時洗菜洗鞋等。楊國福麻辣燙周日（25日）發聲明道歉，指已強制涉事門市停業整頓，總公司派人前往監督工作流程。

暗訪者假扮試工人員潛入楊國福一間加盟店，揭發店方無視倉庫中遍地老鼠屎、袋裝芝麻醬被老鼠咬穿等衞生問題，打烊後也不把食材放入雪櫃保存，任由食物隨處放置。在食材清洗環節中，負責人先後表示「娃娃菜不用洗，太難洗了」、「（豬肺）直接煮、煮熟切片就行」；煮熟後的豬肺直接放在地上，有店員甚至拿起豬肺當抹布，擦拭骯髒盆壁。

此外，加盟店的洗鞋池與洗菜池共用，食材連包裝袋一起烹煮；廚房風扇上掛滿污物，垃圾桶不設桶蓋，蒼蠅到處亂飛。外賣接單時，店員會把油墨紙質收據放在菜盆內；打包台的上方就是滅蚊燈，一不小心蚊蟲屍體就會掉在外賣包裝盒上。該店更無視員工衞生要求，聘用無健康證明的人，恐傳播肝炎、皮膚病等病毒。

楊國福麻辣燙周日通過其官方微博發出致歉聲明，稱關注到個別加盟店的食安問題報道，已成立項目組調查。總公司表示，將增加全國門市每月消毒次數，並加大對全國門店稽查力度，嚴格管控食材安全、門市衞生、作業流程等方面。

據楊國福麻辣燙官網資料顯示，截至2020年其內地門市總數已經超過6,000間。然而，楊國福近年來多次被爆出有食安問題。2017年，20多間楊國福麻辣燙店被揭發，營業資格證件與業務不符。2018年，楊國福被爆出員工在廚房切肉時，雙腳放在枱面上，腳趾多次觸碰到肉。