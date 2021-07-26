衞輝市全城淹浸　水位最深達1.6米　官方深夜罕見發文求助

河南省暴雨成災，且災情持續蔓延。新鄉市轄下衞輝市連日來遭洪水淹浸，至周日（25日）仍未退卻。該市審計局官方微博更於周日深夜公開發文求助，指衞輝市目前全城被淹，水位最深達1.6米以上，且城區水位不斷上漲，近60萬人受災，呼籲擁有船、遊艇、剷車乃至大型抽水設備的個人或單位盡快協助救災。

此前受災嚴重的鄭州市洪水早已退卻，災情卻轉移至新鄉市、鶴壁市一帶。其中有居住在衞輝市的網民指出，該市城區至少在上周二（20日）起已出現水浸，截至周日，城區水位不跌反升，大批居民被困家中；甚至有網民表示︰「家中已斷糧5日5夜，急需救援！」

內媒此前曾引述居民消息指，衞河鶴壁段已經決堤，大量洪水湧往下游，但相關報道其後遭到刪除。惟在網絡上，仍不時傳出當局計劃洩洪的消息，甚至有網民在朋友圈上聲稱當局計劃「淹衞輝、保新鄉」，更令衞輝市居民人心惶惶，至今未見當地官方闢謠。

衞輝市審計局官方微博周日晚上10時01分發文求助後，迅速引起輿論關注，短短兩小時內已獲近萬名網民轉發，有網民更形容由審計局發文屬「情況罕見」。另有網民留言稱︰「看看衞輝吧！愈是小地方，得到的救援愈晚也愈少，不止衞輝，新鄉的某些村甚至是城市裏老舊的小區，也還有人沒出來，然而總有人在說風涼話。」