暴雨襲鄭州市　6學生被困　互助分享食水等救援

河南鄭州市連日暴雨釀成巨災，洪水淹浸多地，不少市民被困期間，互相幫助等待救援。內媒周日（25日）披露，白沙鎮6名參加研究生考試的學生，上周二（20日）起被困在合租住所36小時，期間互相幫助，靠分享食水堅持至救援人員到場，最終平安撤離。

島甜（化名）憶述，上周二下午4時，暴雨淹沒中牟縣白沙鎮區域，小區大廈開始停水停電，她和5名室友一同住在3樓，當時看到地面積水已經浸到行人的腰部。入夜後，小區的網絡開始不穩定。島甜和室友決定留在屋內，整理食水，搜集到2桶水、餅乾、牛奶等，他們將食水統一分配，並嘗試與救援人員聯絡。

直到上周三（21日）凌晨，所有人的手機開始無電，無法和外界聯絡，被困近10小時。當日早上9時，雨已經停止，但洪水水位已經升至人的胸口位置。島甜稱，看到街上有人涉水外出購買物資，將雨傘倒放在水面擺放物資，惟因為他們都不會游泳，就繼續留在房內。面對剩餘不多的食水，6人都互相支撐，一起尋找大樓內可能有的物資。

上周三下午，救援人員開始進入小區，但晚上受暴雨影響，暫時無法離開。最後在上周四（22日）凌晨4時，暴雨停後，大廈內的居民終於可以撤離。島甜和5名室友被困36小時後，終於獲救。