內地昨增76宗確診　本地個案南京佔38宗

內地周一（26日）公布前一日新增76宗新冠肺炎確診病例，本地病例佔40宗，其中39宗來自江蘇，另1宗由遼寧報告；新增無症狀感染個案24宗。南京祿口國際機場疫情持續蔓延，珠海新增1宗無症狀感染個案，患者自該機場返回隔離期間經檢酸檢測確診。

過去一日內地新增36宗境外輸入病例，雲南佔18宗，廣東8宗，福建5宗，內蒙古、河南各2宗，北京1宗；境外輸入江蘇新增本地確診病例中，南京佔38宗，宿遷佔1宗，全部由無症狀感染者轉確診。當地現有85宗確診病例，其中本地病例76宗；另31宗無症狀感染，本地佔13宗。內地至今累計92,605人確診，當中4,636人病亡。

珠海市新冠肺炎疫情防控指揮部周一通報，當地新增1名無症狀患者鄧某，上周一（19日）從南京祿口機場乘坐中國南方航空CZ5846航班，同日下午抵達珠海金灣機場，其後經4次核酸檢測均無感染，直至周日（25日）第5次檢測顯示染疫。

珠海隨後發通告，對香洲區多地實施封閉管理，暫定14天，期間要求市民足不出戶，服務上門。當地已將香洲區全區作為監控區域，並開展新一輪全民核酸檢測，預計於周三（28日）凌晨零時前完成。