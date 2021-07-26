中國副外長謝鋒晤美副國務卿　斥美方視華作「假想敵」

美國副國務卿舍曼周日（25日）抵達中國天津，周一（26日）上午先與中國外交部副部長謝鋒舉行會談。據內地官媒報道，謝鋒指出，中美關係目前陷入僵局，根本原因是美國一些人把中國當作「假想敵」。同日稍後，舍曼將與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。美媒周日引述華府消息指，舍曼將向中方提出擔憂香港和新疆等的人權狀況，同時試圖向中方保證美方不會建立反華聯盟。

謝鋒表示，一段時間以來，美方一些人在渲染中美衝突和美國面臨的挑戰時，提到所謂「珍珠港時刻」和「史普尼克危機」，是想通過妖魔化中國，轉移美國民眾對國內政治、經濟、社會的不滿。他指出，美方似乎認為只要遏制住中國的發展，其內外難題就能迎刃而解，美國將重新變得偉大，其霸權就可以延續。他敦促美方改變當前這種極其錯誤的思維和極其危險的對華政策，與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處。

舍曼的會議議程尚未公布，她周日在社交媒體發文，向河南水災遇難者家屬致以慰問。消息人士指，中美需要繼續高層接觸，以確保兩國關係得到負責任的管理，並在氣候變化等共同利益問題上合作。美媒預計，如舍曼此行取得成果，中美領導人有望在今年10月的二十國集團（G20）峰會會晤。

王毅與舍曼會面前，已連續兩日猛烈批評美國，直指美方自以為高人一等。中國社科院美國研究所副所長倪峰認為，這次會談是中美兩國恢復正常交往進程的一部分，對雙方避免誤判、管理分歧、溝通意圖及增信釋疑都有幫助，至於會談前的「雜音」實質上是反映兩國關係的「客觀狀態」。