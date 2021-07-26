工信部整治互聯網行業　重點針對惡意屏蔽彈窗欺騙

內地工業和信息化部（下稱工信部）近日宣布展開互聯網行業專項整治行動，主要針對擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等四方面8類問題。

在擾亂市場秩序方面，重點整治惡意屏蔽網址鏈接和干擾其他企業產品或服務運行等問題，包括無正當理由限制其他網址鏈接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等；在侵害用戶權益方面，重點整治應用軟件啟動彈窗欺騙誤導用戶、強制提供個性化服務等問題，包括彈窗整屏為跳轉鏈接、定向推送時提供虛假關閉按鈕等。

針對威脅數據安全問題，整治重點為企業在數據收集、傳輸、存儲及對外提供等環節，未按要求採取必要的管理和技術措施等，包括數據傳輸時未對敏感訊息加密、向第三方提供數據前未徵得用戶同意等；至於違反資源和資質管理規定方面，重點整治「黑寬頻」和未履行網站備案手續等問題，包括轉租或使用違規網絡接入資源、未及時更新備案訊息等問題。

工信部上周五（23日）召開互聯網行業專項整治行動動員部署電視電話會議，正式啟動為期半年的專項整治行動。下一步，專項整治行動將通過組織企業自查整改、收集核查線索、建立問題台帳、強化執法問責處置等方式，落實企業主體責任，確保取得成效。