南京疫情蔓延5省累計百人感染　全市逾743萬人接受檢測

江蘇自從本月20日通報南京祿口機場多名員工感染新冠肺炎疫情後，連同輸出其他5省的10宗病例，這輪疫情的關聯感染者已累計近百人。南京市周一（26日）上午舉行新聞發布會通報最新情況，指截至當日凌晨零時，該市第二輪全市核酸篩查已採取逾743萬份樣本。

在南京全市的核酸篩查中，大多採用混採方式，惟有人質疑完成採樣後不出報告。該市衞健委副主任楊大鎖解釋，混採是將5或10個人的採集樣本放在一支採集管中，如檢測結果無感染，代表全部人安全；如出現受感染，混採的檢測者將暫時單獨隔離，並重新單獨採集樣本覆核。混採檢測的好處是能夠在最短時間內找出最大範圍內的感染者。楊表示，這就是混採為何不能及時提供結果的原因，「其實沒有結果就是好結果」。

周一起，南京市江寧區祿口街全面啟動第三輪全民核酸檢測。本輪檢測共設置58個檢測點，封控區域內的居民由專人上門採集。此外，針對目前離開南京的市民，出行要提供48小時內核酸無感染證明，楊大鎖指出，時間是從採樣時計起。