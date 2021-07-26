應對極端天氣　發改委要求即時啟動最高等級響應

國家發改委周一（26日）在官網就加強城市重要基礎設施安全防護工作發布緊急通知，內容指，一旦出現極端天氣等非常情況， 堅持「寧可十防九空，不可失防萬一」原則，要堅決即時啟動最高等級響應。

通知是針對一些地方防汛救災工作中出現的問題，為加強城市重要基礎設施安全防護作出指示。首先要立即開展災害隱患全面排查，包括對運營和在建的城市軌道交通、鐵路、公路、市政道路的隧道、涵洞，車站、機場等樞紐及公共設施的地下空間，天橋、下沉式建筑、在建工程基坑等易積水的低窪區域。然後根據風險排查情況，立即完善應急處置預案，盡快補強設施短板，充分做好應對極端事件的準備。

有關完善落實應急響應機制，要按照最嚴酷的極端天氣情況完善應急預案，建立第一時間響應機制。氣象部門要加強對強降雨、颱風等災害預報預警，各相關部門要充分利用各種渠道和方式向社會發布預警避險訊息。一旦出現極端天氣等非常情況，該停學的停學，該停工的停工，該停業的停業，該停運的停運；對隧道、涵洞等容易出現洪澇區段，要及時警戒並採取封路措施，有序疏散群眾。

通知強調，當前已進入防汛關鍵期，各地仍將面臨強降雨、颱風等極端天氣影響，防汛形勢十分嚴峻，要堅持人民至上、生命至上，切實做好汛期城市重要基礎設施安全防護工作，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。