《世界遺產名錄》增9項　包括歐亞中東名勝

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產委員會第44屆年會，上周六（24日）至周日（25日）在中國福建省福州市舉行。兩日線上會議合共新增9處世界文化遺產，覆蓋亞洲、歐洲、中東地區，中國、印度、法國等國家都有名勝古蹟獲列入《世界遺產名錄》。

會議審議了去年和今年提出的39個候選項目，最後決議新增的古蹟遺址包括：中國泉州的「宋元中國的世界海洋商貿中心」、印度卡卡提亞王朝濕婆神廟、法國哥杜昂燈塔、歐洲11處溫泉名勝、德國達姆施塔特藝術家村、意大利帕多瓦14世紀濕壁畫群、沙特阿拉伯希馬文化區、伊朗聯通波斯灣的縱貫鐵路、西班牙普拉多大道和麗池公園。

不少新的世遺項目極具歷史意義，以建於16世紀末、素有「燈塔之王」美譽的法國哥杜昂燈塔為例，決議形容該塔為「航海信號傑作」，體現了燈塔建築與工藝史上的偉大階段，在惡劣環境下經歷400年風浪仍屹立不倒。

至於沙特阿拉伯西南部的希馬文化區，位於古阿拉伯商隊路線之一，擁有規模全球數一數二的岩畫。區內沿途超過34處地點都可見到岩石碑文等文物，當地水井已逾3,000年歷史，但至今仍為當地提供淡水。

9個新增世界遺產項目如下：

‧中國：泉州「宋元中國的世界海洋商貿中心」

‧印度：卡卡提亞王朝濕婆神廟（Ramappa Temple）

‧法國：哥杜昂燈塔（Cordouan Lighthouse）

‧歐洲：水療勝地（The Great Spa Towns of Europe）

‧德國：達姆施塔特藝術家村（Darmstadt Artists' Colony）

‧意大利：帕多瓦14世紀濕壁畫群（Padua’s fourteenth-century fresco cycles）

‧西班牙：普拉多大道（Paseo del Prado）、麗池公園（El Retiro）

‧沙特阿拉伯：希馬文化區（Hima Cultural Area）

‧伊朗：縱貫鐵路（Trans-Iranian Railway）