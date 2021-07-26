冷血男殺妻分屍棄化糞池　一審判處死刑

浙江省杭州市男子許國利，去年報案聲稱妻子失蹤，卻被揭發是他狠下殺手，更把妻子屍棄化糞池。市中級法院周一（26日）宣判，被告因犯故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。許國利在庭上認罪，表示無論判決如何都不會上訴。

案情指，許國利2008年與被害女子來惠利結婚，同住在杭州某屋苑內，但兩人近期因感情、經濟問題爭執，許男心生怨恨，買鎅刀、切割機等決意殺妻。去年7月4日晚，許男在妻子睡前飲用的牛奶中加入安眠藥，待妻子昏睡之際再以膠紙封口、枕頭捂壓她的口鼻致其窒息死亡。

之後，許國利把被害人屍體搬至廁所，再用工具肢解並分散屍棄；兩天後帶大女兒報假案。當年7月22日，警方在屋苑化糞池發現部分人體組織，發現許男有重大嫌疑，遂將其拘捕。法院今年5月14日開始審理案件，許男當時承諾不會上訴，指「希望大家不要把我當做惡魔」，引起爭議。

被害人親屬事後提出民事訴訟，要求許國利賠償271多萬元（人民幣，下同，約324萬港元）經濟損失。法院判決認為，許國利有預謀犯罪，犯罪手段極其殘忍，社會影響惡劣，罪行極其嚴重；並拒絕接納許男辯稱作案工具並非特別準備的說法，及辯護律師提出精神病鑑定的要求。許國利另須向被害人親屬賠償20萬元（約23萬港元）。