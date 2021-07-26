與王毅會晤　美副國務卿︰不尋求與華衝突

中國國務委員兼外長王毅周一（26日）下午在天津濱海一號酒店會見美國副國務卿舍曼，就發展中美雙邊關係交換意見。美國國務院及後發表聲明指，舍曼與王毅就一系列問題展開坦誠及公開討論，舍曼強調美國歡迎國家之間的競爭，但美方不尋求與中國衝突。據報，王毅在會面前曾表明，中方不接受美方從所謂實力地位出發與中國打交道，也不接受任何國家自詡高人一等。

美方聲明指，舍曼向王毅提出美方對中方一系列行為的擔憂，包括在香港的反民主鎮壓行動、新疆持續的種族滅絕和危害人類罪行、傷害西藏，以及限制媒體訪問和新聞自由等亦談及網絡、台海、東海和南海等問題。

舍曼亦提及有美國和加拿大公民在中國被拘留的案件，強調「人們不是談判籌碼」，同時重申了對於中國不願與世界衞生組織合作展開第二階段新冠病毒溯源調查的擔憂，但肯定中美在氣候變化、禁毒及包括北韓、伊朗、阿富汗和緬甸等地區議題合作的重要性。

在中美雙方會晤前，美媒曾預計，如舍曼此行取得成果，中美領導人有望在今年10月的二十國集團（G20）峰會會晤。惟王毅與舍曼會面前，已連續兩日猛烈批評美國，直指美方自以為高人一等。中國社科院美國研究所副所長倪峰認為，這次會談是中美兩國恢復正常交往進程的一部分，對雙方避免誤判、管理分歧、溝通意圖及增信釋疑都有幫助，至於會談前的「雜音」實質上是反映兩國關係的「客觀狀態」。