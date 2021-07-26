市監局等7部門發指引　促保障外賣員正當權益

內地市場監管總局、國家網信辦、國家發展改革委、公安部、人力資源社會保障部、商務部及中華全國總工會七大部門，近日聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》（下稱，意見），針對保障外賣員正當權益提出全方位要求。

《意見》要求平台建立與工作任務、勞動強度相配的收入分配機制，確保外賣員正常勞動所得不低於當地最低工資標準，同時完善平台訂單分派機制，優化配送路線，合理確定訂單飽和度，及加強交通安全教育培訓，嚴格遵守交通法規。

在維護食品安全方面，落實平台企業食品配送環節安全主體責任，制訂外賣送餐服務管理規範，加強食品安全知識培訓，確保運送過程不受污染。《意見》同時督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點。《意見》亦鼓勵支持新業態發展，推動設置外賣員臨時駐留點，推廣鋪設智能取餐櫃，鼓勵研發智能頭盔等穿戴設備﹔推動建立適應新就業形態的工會組織。

在處理矛盾方面，督促平台建立外賣員訴求反映的直接渠道，明確處理程序和時限，加強民主協商和平等溝通，對於客觀因素造成送單超時等常規問題，一般在24小時內合理解決。